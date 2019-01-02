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02.01.2019, 10:21

"Не следуйте сценарию РФ": CNN назвал Крым российским

"Не следуйте сценарию РФ": CNN назвал Крым российским - Фото
Скриншот: UKR Embassy in USA /Twitter

Украинское посольство в США обратило внимание CNN на то, чтобы они тщательней проверяли факты

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CNN опубликовало фото новогодней ночи, где Симферополь значится, как Россия. На это обратило внимание посольство Украины в США в Twitter.

Украинские дипломаты посоветовали тщательней проверять факты и выбирать контент.

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"Симферополь - украинский город на крымском полуострове, который оккупировала Россия. Не следуйте российскому сценарию", - отметили в посольстве. 

В декабре 2018 года Великобритания и Польша решили создать новое совместное подразделение для противодействия российской дезинформации и планируют проводить ежегодные консультации по поводу враждебной деятельности Москвы. 

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Теги: Россия, Украина, симферополь, аннексия, фото, cnn
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