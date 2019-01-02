"Не следуйте сценарию РФ": CNN назвал Крым российским

Скриншот: UKR Embassy in USA /Twitter

CNN опубликовало фото новогодней ночи, где Симферополь значится, как Россия. На это обратило внимание посольство Украины в США в Twitter.

Украинские дипломаты посоветовали тщательней проверять факты и выбирать контент.

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We hope that our friends from @CNN will do better fact checking and content choice. Simferopol is a Ukrainian city in Crimean peninsula occupied by Russia. Don’t follow Russia’s playbook.#CrimeaIsUkraine pic.twitter.com/UuBSQp87BA — UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) 2 січня 2019 р.

"Симферополь - украинский город на крымском полуострове, который оккупировала Россия. Не следуйте российскому сценарию", - отметили в посольстве.

В декабре 2018 года Великобритания и Польша решили создать новое совместное подразделение для противодействия российской дезинформации и планируют проводить ежегодные консультации по поводу враждебной деятельности Москвы.