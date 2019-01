"Не следуйте сценарию РФ": CNN назвал Крым российским

CNN опубликовало фото новогодней ночи, где Симферополь значится, как Россия. На это обратило внимание посольство Украины в США в Twitter.

Украинские дипломаты посоветовали тщательней проверять факты и выбирать контент.

We hope that our friends from @CNN will do better fact checking and content choice. Simferopol is a Ukrainian city in Crimean peninsula occupied by Russia. Don’t follow Russia’s playbook.#CrimeaIsUkraine pic.twitter.com/UuBSQp87BA