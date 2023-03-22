"Не смог отказать Зеленскому". Источник LIGA пояснил назначение Камышина в Минстратегпром
Новый министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин должен реанимировать ведомство, которое так полноценно и не запустилось. Об этом говорится в статье LIGA.net "Восхождение Федорова. Это будущий премьер? Что нужно знать о кадровых ротациях в Кабмине".
Собеседники LIGA.net во властных кругах регулярно называли Минстратегпром "чемоданом без ручки", ссылаясь на малую численность и бюджет ведомства. Даже при представлении Камышина на заседании фракции председатель Слуги народа Давид Арахамия напомнил о недавних планах вообще ликвидировать это министерство, рассказал LIGA.net на условиях анонимности один из присутствующих там нардепов.
Но пока от планов ликвидировать Минстратегпром отказались.
"В настоящее время Минстратегпром – полурожденное министерство. Поэтому главная задача Камышина – успешно закончить роды, чтобы на свет появился полноценный министерский ребенок", – говорит LIGA.net Никита Потураев, нардеп от СН.
"Во время фракции я увидел, что Камышин не смог отказать президенту и, не очень понимая суть министерства, решил попытаться разобраться, применив свой корпоративный опыт, – объясняет LIGA.net один из руководителей фракции СН. – Камышин – стартапер. Поскольку у нас сейчас половина промышленности в руинах, может, и неплохо, что он это с нуля попытается запустить".
Собеседник воспринимает новую должность для Камышина как повышение: он будет курировать запланированную на ближайшее будущее реорганизацию Укроборонпрома и оборонные заказы, включая дроны.
- Минстратегпром было создано в июле 2020 года. Камышин стал третьим руководителем министерства после Олега Уруского и Павла Рябикина, который может стать послом Украины в Китае.
- Новый министр Камышин возглавлял Укрзалізницю с августа 2021 года, когда его назначили исполняющим обязанности председателя правления вместо тогдашнего руководителя Ивана Юрика. В конце февраля 2023 года он неожиданно подал в отставку.
- 3 марта 2023 года президент Владимир Зеленский назначил Камышина своим советником.
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