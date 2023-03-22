UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Не смог отказать Зеленскому". Источник LIGA пояснил назначение Камышина в Минстратегпром

Цей матеріал також доступний українською
22.03.2023, 09:40
Александр Камышин (фото – УЗ)

Новый министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин должен реанимировать ведомство, которое так полноценно и не запустилось. Об этом говорится в статье LIGA.net "Восхождение Федорова. Это будущий премьер? Что нужно знать о кадровых ротациях в Кабмине".

Собеседники LIGA.net во властных кругах регулярно называли Минстратегпром "чемоданом без ручки", ссылаясь на малую численность и бюджет ведомства. Даже при представлении Камышина на заседании фракции председатель Слуги народа Давид Арахамия напомнил о недавних планах вообще ликвидировать это министерство, рассказал LIGA.net на условиях анонимности один из присутствующих там нардепов.

Но пока от планов ликвидировать Минстратегпром отказались.

"В настоящее время Минстратегпром – полурожденное министерство. Поэтому главная задача Камышина – успешно закончить роды, чтобы на свет появился полноценный министерский ребенок", – говорит LIGA.net Никита Потураев, нардеп от СН.

"Во время фракции я увидел, что Камышин не смог отказать президенту и, не очень понимая суть министерства, решил попытаться разобраться, применив свой корпоративный опыт, – объясняет LIGA.net один из руководителей фракции СН. – Камышин – стартапер. Поскольку у нас сейчас половина промышленности в руинах, может, и неплохо, что он это с нуля попытается запустить".

Собеседник воспринимает новую должность для Камышина как повышение: он будет курировать запланированную на ближайшее будущее реорганизацию Укроборонпрома и оборонные заказы, включая дроны.

Читайте также: Разбор | Восхождение Федорова. Это будущий премьер? Что нужно знать о кадровых ротациях в Кабмине

Юрій Смірнов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
кабмин Минстратегпром александр камышин
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 