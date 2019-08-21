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"Не соответствует действительности". В ГПУ ответили на фейк из РФ

"Не соответствует действительности". В ГПУ ответили на фейк из РФ - Фото
Анатолий Матиос (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
21.08.2019, 19:45

Эта информация, по словам прокуроров, содержится в Едином реестре судебных решений и не имеет грифа секретности

В Главной военной прокуратуре опровергли распространяемую российскими СМИ информацию о том, что якобы военное командование в Украине скрывает данные о преступлениях военнослужащих ВСУ против гражданского населения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

На одном из российских сайтов была опубликована статья со ссылкой на копии документов, обнародованных бывшим депутатом-регионалом Алексеем Журавко, который сейчас живет в Москве.

В частности, в статье содержится информация о четырех преступлениях, совершенных военными ВСУ против мирных жителей Донбасса: изнасилование девушки и убийство ее отца, гибель 11-летней девушки в ДТП с участием военнослужащего, убийство двух женщин и убийство водителя такси.

В прокуратуре отметили, что по этим случаям были открыты уголовные дела. По трем из них суды уже вынесли приговор, одно дело рассматривается в суде.

Эта информация, по словам прокуроров, содержится в Едином реестре судебных решений и не имеет грифа секретности.

Кроме того в статье говорится о том, что в период 2014-2015 гг военнослужащие в районе АТО совершили 147 преступлений против гражданского населения, в том числе 20 убийств, а указанные факты якобы скрываются.

В военной прокуратуре отметили, что расследуют и осуществляют процессуальное руководство в 66 делах указанной категории.

"В период с 01.04.2014 по 01.07.2019 направлено в суд 326 производств, вынесено 184 приговоров", - говорится в сообщении. Из этого числа именно по статье об умышленном убийстве в суд направлено 26 дел, вынесен 21 приговор, продолжается расследование 10 производств, сообщили в прокуратуре.

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ВСУ Донбасс преступление гражданское население алексей журавко
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