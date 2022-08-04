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"Не строить планы на том, что Путин вот-вот умрет" – интервью Леонида Кучмы за минуту

Цей матеріал також доступний українською
04.08.2022, 11:34
Леонид Кучма (Фото - Андрей Гудзенко / LIGA.net)

Не стоит рассчитывать на то, что российский диктатор Владимир Путин вот-вот умрет и война после этого закончится. Украина должна сражаться и решить исход войны на поле боя. Об этом в интервью BBC Україна сказал второй президент Украины Леонид Кучма.

LIGA.net приводит главные моменты из письменных ответов Кучмы на вопросы издания. 

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О начале российского вторжения

"Мне сразу предложили эвакуироваться за границу. Я отказался. Больше к этому вопросу не возвращались. Я оставался в Украине с первого дня вторжения".

"Относительно агрессивной природы путинской России у меня иллюзий не было еще с 2003 года, когда во время первой попытки московского посягательства на украинский Крым я отдал приказ стрелять на поражение, если россияне попытаются ворваться на наш остров Тузла... Но, несмотря ни на что, российское вторжение стало для меня потрясением. Наверное, я до последнего подсознательно надеялся, что у того, кто отдал этот бесчеловечный приказ, оставалось что-то человеческое".

"Украинская армия с первых минут российского вторжения действительно проявляет себя как войско героев. Наши воины уничтожили не только элиту русской армии, но и легенду о ее непобедимости, показав всему миру, что это была даже не легенда, а так, "русская народная сказка".

О Путине

"Я считаю, что Путин вторгся к нам, потому что не верил, что его за это кто-то накажет. Не верил в сплоченность Запада вокруг поддержки Украины, не верил в западные санкции, способные крайне негативно влиять на Россию. Очевидно, что все это стало для него неприятным и болезненным сюрпризом, с которым он не знает, как справиться. Вполне возможно, что, получив превентивное санкционное предупреждение и осознав серьезность намерений Запада, Путин побоялся бы отдать приказ о наступлении".

"Мне кажется, если говорить об эмоциональной составляющей, сегодня Путин хотел бы, чтобы все, как в сказке, открутилось, отыгралось обратно. Чтобы 24 февраля вроде бы и не было".

"Это был роковой просчет в преступных планах, а не какая-то невинная "ошибка", о которой говорят те, кто хочет "сохранить лицо" Путину. Поздно. Не открутишь, не сбережешь".

О переговорах 

"Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сформулировал нашу позицию четко: за стол переговоров мы сядем только после поражения России на поле боя. То есть мы будем обсуждать именно наши условия и наши требования, и это правильно. А обсуждать их можно с кем угодно".

О победе

"Прежде всего, не стоит рассчитывать, что вот-вот умрет Путин. Что санкции вот-вот экономически убьют Россию. Что российский обыватель вдруг прозреет и выйдет на антивоенный протест. Ничего такого не будет. Украина должна драться и решить все на поле боя".

"В современных конфликтах в цивилизованном мире обычно пытаются найти решение win-win, приемлемый результат, когда в той или иной степени побеждают все, и нет проигравших "вчистую". Но это не наш случай. Слишком много горя, разрушений и ужасов принес на нашу землю Путин. Убиты сотни украинских детей – не знаю, как после этого искать компромисс. Градус повышен так, что в этой войне победитель может быть только один – и я верю, что именно мы будем этим победителем".

О Зеленском

"Я считаю, что залог нашей победы – это единство народа, армии и власти, этакая "украинская триада", которую не превозможет даже ядерная триада России. Возможно, какие-то решения президента вызывают споры в разных группах или политических силах. Но это, как говорится, детали и подробности тактического уровня. А вот на самом высоком, стратегическом уровне, как мне кажется, Зеленский все делает правильно".

О НАТО

"Лично я не вижу для Украины альтернативы членству в НАТО. Но, как мне кажется, теперь и НАТО стратегически заинтересовано в присоединении Украины – крупнейшего европейского государства с самой боеспособной на континенте армией. Это тем более актуально с учетом того, что теперь самой серьезной угрозой НАТО официально признана Россия".

О международном сообществе

"Какое именно сообщество? Если то, которое обычно подразумевают под брендом ООН, то оно не делает почти ничего. Происходящее сейчас с ООН напрямую напоминает мне судьбу Лиги Наций накануне и в начале Второй мировой войны – та же беспомощность, та же нерешительность, те же заигрывания с агрессором".

"Для меня стала досадным разочарованием позиция некоторых стран, которые, впрочем, не входят в ЕС или НАТО. Не хочу называть их конкретно, но если в вашей собственной истории были невероятно страшные испытания геноцидом, то можно было бы ожидать, что вы проявите солидарность с украинским народом, которому тоже фактически объявлена война на уничтожение! Но нет – страусиная поза, голова в песок..."

"Часть Запада, как представляется, действительно стремится к решительной украинской победе над Путиным. Другую часть такая перспектива не устраивает. Так что возможности и планы нашего военного командования во многом вынужденно зависят от того, какая ставка сейчас преобладает в игре Запада".

"Москве помогают давняя и существенная коррумпированность западных элит российскими деньгами (Шредер и Фийон – это лишь видимая часть айсберга) и неготовность "рядового европейца" драматически терять в уровне комфорта и благополучия. Мы должны осознавать, что Запад для нас – источник не только неоценимой помощи, но и потенциальных проблем".

О вероятности ядерного удара

"Я исключаю применение российского стратегического потенциала. Не верю в это совершенно. К стратегическому ядерному оружию государство может прибегнуть или при наличии реальной угрозы самому своему существованию, или же в ответ на уже нанесенный удар, как форму "возмездия с того света".

"Что касается тактического ядерного оружия, то эту опасность я бы не исключал. Дело в том, что безъядерная Украина не в состоянии ответить России адекватно. А именно ощущение безнаказанности уже более десяти лет является главным двигателем решений Путина. Если положение вещей на фронте будет угрожать – нет, не существованию или безопасности России, а исключительно политическим позициям Путина и стабильности его режима, – то Кремль может применить тактическое ядерное оружие".

"Я уже говорил, что превентивное объявление санкций могло стать фактором сдерживания России от вторжения. Я уверен, что четкое предупреждение Путину со стороны, например, Соединенных Штатов, о военном ответе на применение ядерного оружия против неядерной Украины, тоже вполне способно остановить его. И я не исключаю, что по прямым каналам связи такое предупреждение уже было сделано. Потому что ставка слишком высока".

  • 10 марта Леонид Кучма опубликовал обращение к согражданам, которые сражаются в войне с Россией: "Несокрушимость и готовность к самопожертвованию всегда живут в наших сердцах. Просто это как извержение вулкана: трудно разбудить, но сдержать уже невозможно. Никто и никогда не удержит наших людей, когда они поднялись за родную страну".

Сергей Бережной
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