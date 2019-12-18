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Не только Сивохо. СНБО советуется с академиком Горбулиным

Не только Сивохо. СНБО советуется с академиком Горбулиным - Фото
Фото: пресс-служба СНБО
18.12.2019, 10:42

"Встретился с человеком, которого не нужно представлять... отцом-основателем украинской сферы безопасности и обороны", - сообщил секретарь СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов встретился с главой набсовета Украинского института исследований безопасности академиком Владимиром Горбулиным. Об этом сообщила пресс-служба СНБО.

По словам Данилова, с бывшим директором Национального института стратегических исследований они "содержательно обсудили" вопросы развития отечественного военно-промышленного комплекса и систем стратегического вооружения – "ведь украинские ракеты могут летать не только в космос".

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Секретарь госструктуры добавил, что "опыт и знания Владимира Павловича - бесценная помощь деятельности СНБО".

О чем конкретно шла речь на встрече, не сообщается.

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Владимир Горбулин снбо
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