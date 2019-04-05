Не верю: Эрдоган хочет аннулировать результаты выборов в Стамбуле

Реджеп Эрдоган (фото - epa)

Партия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана призвала отменить местные выборы в Стамбуле. Об этом сообщает Reuters.

Президентская политсила сделала такое заявление после того, как первоначальные результаты показали, что оппозиция одержала победу с минимальным перевесом.

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Издание, со ссылкой на источники, сообщает, что офис партии Эрдогана в стамбульском округе Буюкчекмедже обратился в окружную избирательную комиссию с просьбой аннулировать голосование во всем городе из-за того, что, по его словам, в округе была незаконная регистрация избирателей.

1 апреля сообщалось, что правящая в Турции политическая сила Партия справедливости и развития впервые на местных выборах потеряла контроль над столицей Анкарой. Победу в Анкаре одержал кандидат от оппозиционной Республиканской народной партии Мансур Явас - 50,89% после подсчета 99% протоколов, а действующий мэр Мехмет Ожасеки - 47,06%.