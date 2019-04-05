Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
05.04.2019, 23:20

Не верю: Эрдоган хочет аннулировать результаты выборов в Стамбуле

Не верю: Эрдоган хочет аннулировать результаты выборов в Стамбуле - Фото
Реджеп Эрдоган (фото - epa)

В Стамбуле с минимальным перевесом победила партия, оппозиционная президентской

Реклама
Реклама

Партия президента Турции  Реджепа Тайипа Эрдогана призвала отменить местные выборы в Стамбуле. Об этом сообщает Reuters. 

Президентская политсила сделала такое заявление после того, как первоначальные результаты показали, что оппозиция одержала победу с минимальным перевесом.

Реклама

Издание, со ссылкой на источники, сообщает, что офис партии Эрдогана в стамбульском округе Буюкчекмедже обратился в окружную избирательную комиссию с просьбой аннулировать голосование во всем городе из-за того, что, по его словам, в округе была незаконная регистрация избирателей.

1 апреля сообщалось, что правящая в Турции политическая сила Партия справедливости и развития впервые на местных выборах потеряла контроль над столицей Анкарой. Победу в Анкаре одержал кандидат от оппозиционной Республиканской народной партии Мансур Явас - 50,89% после подсчета 99% протоколов, а действующий мэр Мехмет Ожасеки - 47,06%.

Отправить:
Распечатать:
Теги: выборы, Стамбул, Турция, реджеп тайип эрдоган
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 