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Не все желающие смогли выехать из Лисичанска — глава ВГА

Цей матеріал також доступний українською
04.07.2022, 23:54
Не все желающие смогли выехать из Лисичанска — глава ВГА - Фото
Валерий Шибико (скришот с видео)

Не все желающие эвакуироваться смогли выехать из Лисичанска Луганской области, недавно захваченного российскими оккупантами. Об этом в комментарии Радио Свобода сообщил глава Лисичанской военно-гражданской администрации Валерий Шибико.

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На вопрос, все ли желающие выехали, он ответил: "Я думаю, что нет. Как бы мы не хотели их вывезти, их поток очень увеличился в последние дни, также увеличились обстрелы. Поэтому всех, кого могли, мы вывезли. Но я думаю, что мы не смогли добраться до каких-то районов в глубине Лисичанска".

Также, по словам Шибико, в городе есть люди, которые отказывались эвакуироваться, поскольку ждали российских оккупантов.

"Это люди старшего возраста, которые еще помнят Советский союз. Они его ждут, и они его дождались... Они считают, что к ним пришел Советский союз", – сказал Шибико.

  • 3 июля Генштаб ВСУ сообщил об отходе из Лисичанска.  
  • Руководитель Луганской областной администрации Сергей Гайдай заявил, что подразделения сил обороны Украины вышли из Лисичанска и отошли на подготовленные заранее новые рубежи "без потерь".
Вадим Ребрина
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Донбасс эвакуация лисичанск
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