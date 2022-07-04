Не все желающие смогли выехать из Лисичанска — глава ВГА

Не все желающие эвакуироваться смогли выехать из Лисичанска Луганской области, недавно захваченного российскими оккупантами. Об этом в комментарии Радио Свобода сообщил глава Лисичанской военно-гражданской администрации Валерий Шибико.

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На вопрос, все ли желающие выехали, он ответил: "Я думаю, что нет. Как бы мы не хотели их вывезти, их поток очень увеличился в последние дни, также увеличились обстрелы. Поэтому всех, кого могли, мы вывезли. Но я думаю, что мы не смогли добраться до каких-то районов в глубине Лисичанска".

Также, по словам Шибико, в городе есть люди, которые отказывались эвакуироваться, поскольку ждали российских оккупантов.

"Это люди старшего возраста, которые еще помнят Советский союз. Они его ждут, и они его дождались... Они считают, что к ним пришел Советский союз", – сказал Шибико.

3 июля Генштаб ВСУ сообщил об отходе из Лисичанска.

Руководитель Луганской областной администрации Сергей Гайдай заявил, что подразделения сил обороны Украины вышли из Лисичанска и отошли на подготовленные заранее новые рубежи "без потерь".

Вадим Ребрина

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