Не все согласны. В Самопомощи объяснили пост Садового

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Партия Самопомощь рассматривает новую концепцию формирования списков на парламентские выборы, что вызвало недовольство у части депутатов. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщил член Самопомощи Олег Лаврик.

По его словам, 31 марта во Львове состоялся форум партии, на котором была представлена новая концепция формирования избирательного списка на парламентские выборы. "Мы решили отказаться от единоличного формирования списков Садовым и перейти к системе "открытых списков", - рассказал Лаврик.

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Было предложено, чтобы список Самопомощи на треть состоял из депутатов, на треть – из членов партии, депутатов местных советов, а еще на треть – из экспертов и общественности. Список будет формировать по итогам рейтингового голосования членов партии.

Лаврик отметил, что это пока только концепция, и до 12 апреля все желающие могут внести свои письменные предложения. Конечный формат списка будет утвержден до 3 мая, а с 5 мая Самопомощь начнет его формирование.

По его словам, часть депутатов поняла, что при таком принципе формирование списка они могут не попасть в следующий парламент, и это вызвало у них недовольство.

Лаврик подчеркнул, что возможный выход части депутатов не связан с вероятной победой Владимира Зеленского на президентских выборах.

Ранее сегодня лидер партии, мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что часть депутатов Самопомощи покинет фракцию.