"Не скурвились". Садовый анонсировал выход нардепов из Самопомощи

Андрей Садовый (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В ближайшее время часть народных депутатов от Самопомощи покинет фракцию. Об этом в Facebook сообщил лидер партии, мэр Львова Андрей Садовый.

По его словам, нардепы будут определяться со своими будущими "попутчиками", поскольку парламент доживает последние месяцы.

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Садовый поблагодарил депутатов за работу, за то, что "не скурвились, не предавали избирателей и принципы".

Он также отметил, что Самопощь ждет непростая внутренняя перегруппировка, будет новый состав кандидатов, который состоится по принципу открытых списков.

2 апреля Садовый сообщил, что Самопомощь будет участвовать в выборах в парламент осенью 2019 года как самостоятельная сила.