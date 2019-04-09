Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
09.04.2019, 12:19

"Не скурвились". Садовый анонсировал выход нардепов из Самопомощи

"Не скурвились". Садовый анонсировал выход нардепов из Самопомощи - Фото
Андрей Садовый (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Самопощь ждет внутренняя перегруппировка

Реклама
Реклама

В ближайшее время часть народных депутатов от Самопомощи покинет фракцию. Об этом в Facebook сообщил лидер партии, мэр Львова Андрей Садовый.

По его словам, нардепы будут определяться со своими будущими "попутчиками", поскольку парламент доживает последние месяцы.

Реклама

Садовый поблагодарил депутатов за работу, за то, что "не скурвились, не предавали избирателей и принципы".

Он также отметил, что Самопощь ждет непростая внутренняя перегруппировка, будет новый состав кандидатов, который состоится по принципу открытых списков.

2 апреля Садовый сообщил, что Самопомощь будет участвовать в выборах в парламент осенью 2019 года как самостоятельная сила. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: парламент, андрей садовый, самопомощь
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 