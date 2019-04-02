Садовый: Самопомощь пойдет на выборы в Раду отдельной силой

Андрей Садовый (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Политическая партия Самопомощь будет участвовать в выборах в парламент осенью 2019 года как самостоятельная сила. Об этом заявил лидер партии, мэр Львова Андрей Садовый, у себя в Facebook.

"Меня часто спрашивают, а что Самопомощь? А что дальше? Даю прямой ответ: Самопомощь будет участвовать в выборах в следующий парламент как самодостаточная политическая сила", - сказал он.

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Садовый снял свою кандидатуру на выборах прездента в пользу другого кандидата, Анатолия Гриценко, но Гриценко не проходит во второй тур выборов.

Кандидат в президенты Юлия Тимошенко, которая тоже не проходит во второй тур, рассчитывает "довести свое дело до завершения" на осенних выборах в Верховную Раду. Тимошенко призвала "проукраинских кандидатов", которые не прошли во второй тур, не складывать руки, "никакого пессимизма и отчаяния".