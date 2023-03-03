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Небо над Киевской областью сейчас защищено, ПВО постоянно маневрирует – Наев

Цей матеріал також доступний українською
03.03.2023, 17:38
Небо над Киевской областью сейчас защищено, ПВО постоянно маневрирует – Наев - Фото
Сергей Наев (фото - пресс-центр ООС)

Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев уверяет, что небо над Киевской областью защищено. Он рассказал, как именно происходит отражение вражеских атак с воздуха.

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"Сейчас небо над столицей защищено. Такой вывод подтверждает разветвленная система различных образцов противовоздушной обороны, которые рассредоточены в определенных местах Киевской области", – сказал Наев.

По его словам, данные силы и средства также совершают постоянный маневр на местности для того, чтобы россияне не вычислили, где находятся средства ПВО Украины.

"Вся эта система постоянно поддерживается в боевой готовности. В частности, организовано своевременное оповещение и предоставление целеуказаний по соответствующим каналам системы управления", – подчеркнул Наев.

Благодаря этому, по его словам, каждый расчет и экипаж в сжатые сроки получают свою отдельную задачу по отражению угрозы с воздуха.

  • По словам Наева, украинская ПВО сбивает 80% и более ракет – профессионализм ВСУ растет, но и Россия меняет тактику.

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Оксана Житнюк
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Сергей Наев война киев пво киевская область
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