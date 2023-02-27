Система противовоздушной обороны должна иметь авиационный компонент – тогда она будет полноценной. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 27 февраля.
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Президент напомнил, что сутки начались с атаки иранскими дронами.
"Из них большинство удалось сбить. 11 из 14-ти. К сожалению, были и попадания. Ранены трое работников ГСЧС в Хмельницком, двое погибли", – рассказал Зеленский.
Он отметил, что летчики, зенитчики, военные и все специалисты Воздушных сил делают большую работу, но полностью защитить небо можно будет, когда будет убрано авиационное табу в отношениях с западными партнерами.
"Собственно, прежде всего нам и нужен авиационный компонент ПВО – современные боевые самолеты, чтобы можно было обезопасить от российского террора всю территорию нашего государства. ПВО полноценно тогда, когда обеспечивается, в том числе, и авиацией. Современной авиацией", – подчеркнул президент.
- 5 февраля глава МО Алексей Резников сказал, что союзники дадут ВСУ тактическую авиацию, "обсуждается только тип истребителя".
- 17 февраля глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что истребители Украине еще не пообещала ни одна из стран, но скоро объявят об обучении.
- 23 февраля замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд сказала, что в администрации США обсуждают возможность обеспечить ВСУ истребителями пятого поколения в качестве элемента необходимых для Украины долгосрочных гарантий безопасности.
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