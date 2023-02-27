Залужный объяснил Милли, что истребители F-16 усилят возможности системы ПВО Украины

Истребители F-16 усилят возможности украинской системы противовоздушной обороны. Об этом сказал главе Объединенного комитета начальников штабов США генералу Марку Милли главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный в телефонном разговоре сегодня, 27 февраля.

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Один из основных аргументов США при отказе предоставить ВСУ истребители F-16 заключается в том, что сейчас для Украины важнее сосредоточиться на укреплении системы ПВО.

"Актуализировал необходимость усиления возможностей системы противовоздушной обороны Украины, в том числе за счет предоставления многоцелевых боевых самолетов F16", – сообщил главком ВСУ.

Во время разговора Залужный и Милли уделили внимание вопросам поставок военной техники, вооружения и боеприпасов в рамках международной технической помощи Украине, ситуации на линии фронта и дальнейшим планам Сил обороны по деоккупации.

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Наталія Медведєва

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