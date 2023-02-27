Залужный объяснил Милли, что истребители F-16 усилят возможности системы ПВО Украины
Истребители F-16 усилят возможности украинской системы противовоздушной обороны. Об этом сказал главе Объединенного комитета начальников штабов США генералу Марку Милли главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный в телефонном разговоре сегодня, 27 февраля.
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Один из основных аргументов США при отказе предоставить ВСУ истребители F-16 заключается в том, что сейчас для Украины важнее сосредоточиться на укреплении системы ПВО.
"Актуализировал необходимость усиления возможностей системы противовоздушной обороны Украины, в том числе за счет предоставления многоцелевых боевых самолетов F16", – сообщил главком ВСУ.
Во время разговора Залужный и Милли уделили внимание вопросам поставок военной техники, вооружения и боеприпасов в рамках международной технической помощи Украине, ситуации на линии фронта и дальнейшим планам Сил обороны по деоккупации.
- 5 февраля глава МО Алексей Резников сказал, что союзники дадут ВСУ тактическую авиацию, "обсуждается только тип истребителя".
- 17 февраля глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что истребители Украине еще не пообещала ни одна из стран, но скоро объявят об обучении.
- 23 февраля замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд сказала, что в администрации США обсуждают возможность обеспечить ВСУ истребителями пятого поколения в качестве элемента необходимых для Украины долгосрочных гарантий безопасности.
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