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Залужный объяснил Милли, что истребители F-16 усилят возможности системы ПВО Украины

Цей матеріал також доступний українською
27.02.2023, 19:08
Залужный объяснил Милли, что истребители F-16 усилят возможности системы ПВО Украины - Фото
Валерий Залужный (Фото: Генштаб ВСУ)

Истребители F-16 усилят возможности украинской системы противовоздушной обороны. Об этом сказал главе Объединенного комитета начальников штабов США генералу Марку Милли главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный в телефонном разговоре сегодня, 27 февраля.

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Один из основных аргументов США при отказе предоставить ВСУ истребители F-16 заключается в том, что сейчас для Украины важнее сосредоточиться на укреплении системы ПВО.

"Актуализировал необходимость усиления возможностей системы противовоздушной обороны Украины, в том числе за счет предоставления многоцелевых боевых самолетов F16", – сообщил главком ВСУ.

Во время разговора Залужный и Милли уделили внимание вопросам поставок военной техники, вооружения и боеприпасов в рамках международной технической помощи Украине, ситуации на линии фронта и дальнейшим планам Сил обороны по деоккупации.

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Наталія Медведєва
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