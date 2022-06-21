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"Недоразумение". Черновецкий отреагировал на подозрение в призыве изменить границы Украины

Цей матеріал також доступний українською
21.06.2022, 06:33
Леонид Черновецкий (Фото: LIGA.net)

Экс-мэр Киева Леонид Черновецкий назвал недоразумением объявленное ему подозрение в призыве к изменению границ Украины и заверяет, что искренне поддерживает целостную, независимую Украину. Об этом он написал в Facebook.

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Черновецкий утверждает, что о подозрении узнал из СМИ и ничего комментировать по сути не может, ведь повесток или других документов не получал.

"Прозвучавшую в СМИ формулировку обвинения – "о призывах к изменению границ Украины" расцениваю как какое-то полное недоразумение. Я искренне люблю и поддерживаю единую, целостную, независимую и европейскую Украину", – написал он.

Экс-мэр Киева добавил, что считает гибель украинцев трагедией, а войну против Украины – преступлением. При этом он не указал, что войну против Украины ведет Россия.

Черновецкий также заверил, что "как бизнесмен и политик" прикладывает "все свои возможности для помощи Украине и ее скорейшей победы".

  • Вчера Офис генпрокурора объявил Черновецкому о подозрении. Лингвистическая экспертиза увидела в одной из его публикаций в Facebook призыв к изменениям границ Украины – признать границы террористических организаций ДНР и ЛНР.

Читайте также: Черновецкий-младший стал собственником компании, инвестирующей в строительство в Киеве

Марк Сировой
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Леонид Черновецкий сепаратизм подозрение
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