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Нефтетеракт. Трамп "с заряженными стволами" ждет отмашки саудитов

Нефтетеракт. Трамп "с заряженными стволами" ждет отмашки саудитов - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)
16.09.2019, 09:02

"На фоне всех призывов к деэскалации Иран предпринял беспрецедентную атаку на мировые поставки энергии", - заявил госсекретарь США о налете роя дронов

Соединенные Штаты готовы применить силу против тех, кто атаковал на беспилотниках объекты нефтепромышленности Saudi Aramco в Саудовской Аравии, что привело к резкому подорожанию "черного золота" на мировом рынке. Об этом у себя в Twitter сообщил американский лидер Дональд Трамп.

"Есть основания полагать, что мы знаем виновного. Мы в боеготовности (locked and loaded, - ред.) в зависимости от результатов верификации, но ждем от Королевства известий о том, кто, по их мнению, стоит за атакой, и на каких условиях будем действовать", - пишет президент США.

Ранее топ-чиновник Белого дома, который пожелал остаться анонимным, заявил, что хотя ответственность за атаку взяли на себя шиитские повстанцы-хуситы из Йемена, на самом деле за нападением стоит Иран, который якобы поддерживает первых финансово и вооружениями. Тегеран категорически отрицает и то, и другое, и грозит американцам "полноценной войной" в регионе.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что нет никаких доказательств совершения атаки из Йемена, но Ирана - да.

Справка. Возглавляемая саудовцами персидская коалиция воюет с хуситами уже более четырех лет: этот конфликт считается классикой прокси-войны (Эр-Рияд против Тегерана).

  • В ночь на 15 сентября 2019 года 10 дронов атаковали крупнейший в мире завод по переработке нефти в Абкаике и второе по величине нефтяное месторождение Саудовской Аравии в Хураисе. Оба принадлежат госкомпании Saudi Aramco.
  • Трамп разрешил использовать запасы нефти для обеспечения стабильных поставок после атаки, из-за которой было усечено 5% мирового производства нефти.

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нефть Иран саудовская аравия хуситы Saudi Aramco
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