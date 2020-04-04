Нехватка еды не грозит Украине, экспорт ограничивать не нужно - Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Нехватка продовольствия не угрожает Украине, ограничивать экспорт не нужно, заявил президент Владимир Зеленский на селекторном совещании по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба президента.

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"Украинцы обеспечены едой и никакой нехватки не будет, и пока необходимости в дополнительных ограничениях экспорта нет", - подчеркнул Зеленский.

Об отсутствии угрозы продовольственной безопасности заявил также глава комитета Рады по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский, сообщила в Facebook пресс-служба партии Слуга народа.

Сольский подчеркнул, что об этом говорят данные мониторинга аграрных рынков страны. По его словам, Украина полностью обеспечивает свои потребности во всех социально значимых продуктах питания.

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Также он отметил, что за счет экспорта аграрной продукции формируется до 40% валютной выручки страны.

Ассоциация Украинский клуб аграрного бизнеса заявляет, что пандемия коронавируса повлияет на экспорт украинской агропродовольственной продукции и удар будет существенным .

удар будет существенным Вчера Кабмин запретил до 1 июля экспорт гречки.