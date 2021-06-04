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Неизвестные стреляли в замглавы Агентства по розыску и менеджменту активов, он ранен

04.06.2021, 21:55
Неизвестные стреляли в замглавы Агентства по розыску и менеджменту активов, он ранен - Фото
Владимир Павленко (Фото: ФБ АРМА)

Неизвестные стреляли в заместителя председателя Агентства по розыску и менеджменту активов, полученных от коррупционных и других преступлений, Владимира Павленко. Об этом сообщает в Facebook АРМА.

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Как отмечается, инцидент произошел утром 2 июня возле дома Павленко.

По информации правоохранительных органов, неустановленные лица несколько раз выстрелили в Павленко из огнестрельного оружия, в результате чего он получил ранения средней степени тяжести.

Как отмечается, сейчас чиновник находится в больнице, его состояние стабильное, угрозы жизни нет.

  • В феврале АРМА заявили о систематическом давлении на своих сотрудников в форме запугивания, прямых угроз и дискредитационных акций. "Злоумышленники прибегают к психологическим атакам и даже физическим нападениям на руководство АРМА и руководителей профильных структурных подразделений Агентства, создавая реальные угрозы безопасности, жизни и деловой репутации должностных лиц, а также членов их семей", – говорилось в заявлении АРМА.
  • 1 апреля СБУ обыскивала Агентство по управлению коррупционными активами. Также проходили обыски по месту жительства нескольких сотрудников АРМА.
  • 2 апреля в агентстве заявили, что во время обысков у них изъяли оригиналы ряда документов, отсутствие которых делает невозможным выполнение АРМА возложенных на него задач.
Наталия Медведева
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АРМА Владимир Павленко
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