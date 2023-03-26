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Неизвестный дрон взорвался в Тульской области РФ – видео

Цей матеріал також доступний українською
26.03.2023, 18:28
Неизвестный дрон взорвался в Тульской области РФ – видео - Фото
Фото - скриншот из видео

В городе Киреевск Тульской области России произошел мощный взрыв. Пропагандистские медиа страны-агрессора утверждают, что взорвался "беспилотник с боеприпасом".

Судя по сообщениям соцсетей, взрыв произошел в 15:18 по московскому времени (сейчас совпадает с киевским). 

Сообщается, что на месте взрыва образовалась воронка шириной до десятка метров, и что при взрыве пострадали восемь частных домов, ранены два человека.

Telegram-канала Baza опубликовал видео, снятое одним из жителей Киреевска, на котором виден фрагмент оболочки, найденный на месте взрыва.

Сергій Бережний
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Россия взрыв дрон БПЛА тульская область
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