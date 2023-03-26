Неизвестный дрон взорвался в Тульской области РФ – видео
26.03.2023, 18:28
Фото - скриншот из видео
В городе Киреевск Тульской области России произошел мощный взрыв. Пропагандистские медиа страны-агрессора утверждают, что взорвался "беспилотник с боеприпасом".
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Судя по сообщениям соцсетей, взрыв произошел в 15:18 по московскому времени (сейчас совпадает с киевским).
Сообщается, что на месте взрыва образовалась воронка шириной до десятка метров, и что при взрыве пострадали восемь частных домов, ранены два человека.
Telegram-канала Baza опубликовал видео, снятое одним из жителей Киреевска, на котором виден фрагмент оболочки, найденный на месте взрыва.
- 22 марта появилось видео удара дронами по кораблям в бухте временно оккупированного Севастополя.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии