UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Неизвестный напал на исламский культурный центр в Лиссабоне, два человека погибли

Цей матеріал також доступний українською
28.03.2023, 15:08
Неизвестный напал на исламский культурный центр в Лиссабоне, два человека погибли - Фото
Исмаилиты в Сирии (Иллюстративное фото - Wikipedia).JPG

По меньшей мере два человека погибли в результате нападения на Исмаилитский культурный центр в Лиссабоне. Об этом со ссылкой на полицию Португалии сообщает Al Arabiya.

Как сообщила, избегая подробностей, португальская полиция, неизвестный человек с ножом вошел в один из городских мусульманских культурных центров и убил не менее двух человек.

Как утверждает CNN Portugal, подозреваемый в нападении – гражданин Афганистана, при задержании он был ранен полицейскими.

Премьер-министр Португалии Антонио Коста заявил: все свидетельствует о том, что это был "изолированный акт", и что какие-либо интерпретации преступления давать преждевременно.

СПРАВКА. Исмаилизм – религиозное ответвление в шиитском исламе, известное с конца VIII века и подвергавшееся гонениям со стороны более многочисленных исламских групп. Исмаилитом был, в частности, Хасан ибн Саббах, основатель религиозно-военизированного формирования хашашинов (ассасинов).
  • 13 августа 2022 года мужчина с ножом напал на выступавшего с лекцией писателя Салмана Рушди.   
Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
нападение Лиссабон португалия исмаилиты
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 