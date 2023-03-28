Неизвестный напал на исламский культурный центр в Лиссабоне, два человека погибли

По меньшей мере два человека погибли в результате нападения на Исмаилитский культурный центр в Лиссабоне. Об этом со ссылкой на полицию Португалии сообщает Al Arabiya.

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Как сообщила, избегая подробностей, португальская полиция, неизвестный человек с ножом вошел в один из городских мусульманских культурных центров и убил не менее двух человек.

Как утверждает CNN Portugal, подозреваемый в нападении – гражданин Афганистана, при задержании он был ранен полицейскими.

Премьер-министр Португалии Антонио Коста заявил: все свидетельствует о том, что это был "изолированный акт", и что какие-либо интерпретации преступления давать преждевременно.

СПРАВКА. Исмаилизм – религиозное ответвление в шиитском исламе, известное с конца VIII века и подвергавшееся гонениям со стороны более многочисленных исламских групп. Исмаилитом был, в частности, Хасан ибн Саббах, основатель религиозно-военизированного формирования хашашинов (ассасинов).

13 августа 2022 года мужчина с ножом напал на выступавшего с лекцией писателя Салмана Рушди.

Сергій Бережний

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