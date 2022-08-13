Нападение на Салмана Рушди в США: писатель на ИВЛ и может потерять глаз

Британский писатель Салман Рушди стал жертвой нападения в США и, скорее всего, потеряет глаз. Об этом сообщил его агент Эндрю Уайли.

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"Новости нехорошие. Салман, скорее всего, потеряет один глаз; разорванные нервы на руке; в результате удара ножом повреждена печень", — цитирует заявление агента Reuters. По данным полиции, он также получил ранение в шею.

75-летний Рушди готовился выступить с лекцией в общественной организации в городе Четуква на западе штата Нью-Йорк, когда на сцену выскочил мужчина с ножом и напал на писателя. Нападавшего задержали, полиция сообщила, что им оказался 24-летний житель города Фервью, штат Нью-Джерси.

When Salman Rushdie was stabbed in New York.#SalmanRushdie pic.twitter.com/ZUE8UlMxiU — Gaurav Agrawal (@GauravAgrawaal) August 12, 2022

Мотивы нападающего пока точно не установлены, но это может быть связан с творчеством Рушди.

Рушди написал 14 романов, но наиболее известен благодаря написанной в 1988 году книге "Сатанинские стихи". Многие мусульмане считают эту книгу богохульной, а верховный лидер Ирана аятолла Хомейни издал фетву с приказом убить Рушди.

С 2000 года писатель живет в США, был президентом американского PEN.

Международный PEN категорически осудил нападение на писателя. "Салман является уважаемым и известным писателем, который годами сталкивается с угрозами из-за своей работы. Никто не должен становиться жертвой преследования, не говоря уже о нападениях, за мирное выражение своих взглядов. Желаем нашему дорогому другу скорейшего выздоровления. Наши мысли с ним и его семьей", – говорится в заявлении.

Андрей Водяный

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