Нападение на Салмана Рушди в США: писатель на ИВЛ и может потерять глаз

Британский писатель Салман Рушди стал жертвой нападения в США и, скорее всего, потеряет глаз. Об этом сообщил его агент Эндрю Уайли.

"Новости нехорошие. Салман, скорее всего, потеряет один глаз; разорванные нервы на руке; в результате удара ножом повреждена печень", — цитирует заявление агента Reuters. По данным полиции, он также получил ранение в шею.

75-летний Рушди готовился выступить с лекцией в общественной организации в городе Четуква на западе штата Нью-Йорк, когда на сцену выскочил мужчина с ножом и напал на писателя. Нападавшего задержали, полиция сообщила, что им оказался 24-летний житель города Фервью, штат Нью-Джерси.

