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Нежелание Германии отказаться от СП-2 стало предпосылкой для начала войны – глава Минюста

Цей матеріал також доступний українською
30.11.2022, 15:54
Нежелание Германии отказаться от СП-2 стало предпосылкой для начала войны – глава Минюста - Фото
Марко Бушманн (Фото - Twitter Bundesministerium der Justiz)

Германия несет долю ответственности за начало полномасштабного военного вторжения России в Украину, поскольку Берлин не отказался от проекта газопровода Северный поток–2 после начала российской оккупации Крыма в 2014 году. Такое мнение высказал министр юстиции Германии Марко Бушманн, сообщает Politico.

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На совещании министров юстиции стран Большой семерки Бушманн заявил, что "исходя из нашего сегодняшнего понимания ситуации, приверженность СП-2 после аннексии Крыма в 2014 году оказалась вкладом Германии в развязывание войны".

Он также добавил, что "Германия должна смотреть правде в лицо" и "сделать из этого правильные выводы". 

Издание напоминает, что канцлер Германии Олаф Шольц еще в декабре 2021 года настаивал, что СП-2 – это просто бизнес-проект, и что правительство Германии приостановило сертификацию газопровода только в феврале 2022 года.

  • 29 ноября Бушманн заявил, что удары России по энергетической инфраструктуре Украины – это военное преступление.
Сергій Бережний
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Германия Северный поток 2 сп-2 Марко Бушманн
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