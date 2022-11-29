Министр юстиции ФРГ: удары по энергетической инфраструктуре Украины – военное преступление

Удары России по энергетической инфраструктуре Украины – это военное преступление, заявил министр юстиции Германии Марко Бушманн. Об этом сообщает Ouest France со ссылкой AFP.

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Министр юстиции Германии после совещания со своими коллегами из стран Большой семерки сказал, что "систематическое" разрушение энергетической инфраструктуры, которое практикует Россия в отношении Украины, является военным преступлением.

Бушманн подчеркнул, что Россия пытается "оставить людей без тепла и электричества в зимний период, когда температура может опускаться до 30 градусов мороза".

Министр также уверен, что российское руководство в итоге "предстанет перед Международным уголовным судом по обвинению в военных преступлениях".

23 ноября Россия выпустила по Украине около 70 ракет, из которых 50 удалось сбить. Остальные нанесли значительный ущерб энергосистеме, в результате чего на всей территории Украины начались аварийные отключения света. Без электричества осталась также Молдова. Впервые аварийно остановились все украинские АЭС и большинство ТЭС и ГЭС.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что украинская энергосистема в результате российских обстрелов 23 ноября пережила блекаут. Восстановить ее целостность удалось только 24 ноября в четыре утра.

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Сергій Бережний

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