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Министр юстиции ФРГ: удары по энергетической инфраструктуре Украины – военное преступление

Цей матеріал також доступний українською
29.11.2022, 16:32
Министр юстиции ФРГ: удары по энергетической инфраструктуре Украины – военное преступление - Фото
Марко Бушманн (Фото - EPA)

Удары России по энергетической инфраструктуре Украины – это военное преступление, заявил министр юстиции Германии Марко Бушманн. Об этом сообщает Ouest France со ссылкой AFP.

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Министр юстиции Германии после совещания со своими коллегами из стран Большой семерки сказал, что "систематическое" разрушение энергетической инфраструктуры, которое практикует Россия в отношении Украины, является военным преступлением.

Бушманн подчеркнул, что Россия пытается "оставить людей без тепла и электричества в зимний период, когда температура может опускаться до 30 градусов мороза".

Министр также уверен, что российское руководство в итоге "предстанет перед Международным уголовным судом по обвинению в военных преступлениях".

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Сергій Бережний
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Германия военные преступления большая семерка Марко Бушманн
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