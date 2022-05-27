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Некоторые аграрии Херсонской области сотрудничают с оккупантами, продают зерно – глава ОВА

Цей матеріал також доступний українською
27.05.2022, 16:41
Некоторые аграрии Херсонской области сотрудничают с оккупантами, продают зерно – глава ОВА - Фото
Геннадий Лагута (Фото - Facebook)

Отдельные аграрные хозяйства на временно оккупированной Россией территории Херсонской области пошли на сотрудничество с оккупантами и способствуют им вывозить зерно и продовольствие. Об этом заявил на брифинге глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута.

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"Россияне вывозят из Херсона продукты и зерно. Пробки грузовых автомобилей на дороге в Крым уже километровые", – сказал Лагута.

Он пояснил, что речь идет не только о продуктах, которые оккупанты отбирают, но и о тех, которые уже идут "в рамках сотрудничества отдельных наших производителей с оккупационными властями".

"То есть отдельные граждане уже наладили торговлю с россиянами", – сказал глава ОВА.

Лагута сказал, что речь идет "о тысячах тонн, десятках тысяч тонн" продуктов, которые производит Херсонская область.

В Херсонской области, сказал Лагута, сейчас есть три типа фермеров.

"Первый – аграрии, которые не сажают ничего в этом году; второй – фермеры, которые продолжают сажать в районах, где не ведутся боевые действия. И третий – те, которые сотрудничают с оккупантами, покупают во временно аннексированном Крыму топливо и удобрения и продают там свою продукцию".

Сергей Бережной
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Херсонская область временно оккупированные территории Геннадий Лагута
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