Некоторые аграрии Херсонской области сотрудничают с оккупантами, продают зерно – глава ОВА

Отдельные аграрные хозяйства на временно оккупированной Россией территории Херсонской области пошли на сотрудничество с оккупантами и способствуют им вывозить зерно и продовольствие. Об этом заявил на брифинге глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута.

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"Россияне вывозят из Херсона продукты и зерно. Пробки грузовых автомобилей на дороге в Крым уже километровые", – сказал Лагута.

Он пояснил, что речь идет не только о продуктах, которые оккупанты отбирают, но и о тех, которые уже идут "в рамках сотрудничества отдельных наших производителей с оккупационными властями".

"То есть отдельные граждане уже наладили торговлю с россиянами", – сказал глава ОВА.

Лагута сказал, что речь идет "о тысячах тонн, десятках тысяч тонн" продуктов, которые производит Херсонская область.

В Херсонской области, сказал Лагута, сейчас есть три типа фермеров.

"Первый – аграрии, которые не сажают ничего в этом году; второй – фермеры, которые продолжают сажать в районах, где не ведутся боевые действия. И третий – те, которые сотрудничают с оккупантами, покупают во временно аннексированном Крыму топливо и удобрения и продают там свою продукцию".

25 мая спутниковые снимки зафиксировали в порту временно оккупированного Мариуполя движение грузовых судов, которыми оккупанты могут вывозить металл и зерно.

Сергей Бережной

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