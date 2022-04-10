"Некоторые полностью сгорели". В Чернигове более 700 погибших, многие пропали – мэр

В Чернигове, который подвергся длительным прицельным обстрелам артиллерии и авиации российских оккупантов, погибли более 700 горожан, есть пропавшие без вести. Об этом рассказал мэр Чернигова Владислав Атрошенко, передает DW.

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"Мы точное количество жертв, пожалуй, не установим никогда, потому что есть большое количество пропавших без вести, и мы подозреваем, что эти люди живьем сгорели в местах применения тяжелых авиабомб", – сказал мэр Чернигова.

Атрошенко рассказал об одном таком случае. Муж ждал жену, которая должна была выйти из больницы, он позвонил по телефону ей и сказал, что ждет у двери. Через минуту на это место упала авиабомба и этого человека нигде не нашли, даже останки.

"То есть, очень высокая температура этих авиабомб, в радиусе которых в считанные секунды сгорает все, что может сгореть... Таких случаев у нас много", – сказал мэр.

Он добавил, что еще не всех людей вытащили из-под завалов.

"Поэтому окончательная статистика будет позже, с учетом того, что юридически смерти некоторых людей мы не сможем доказать никогда. Но общая цифра погибших в Чернигове превышает 700 человек. Без вести пропавшими считаются 40 человек", – сообщил Атрошенко.

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Чернигов российские оккупанты с первого дня постоянно обстреливали и пытались заблокировать. Был разрушен мост, который соединял город с Киевом. Чернигов оказался на грани гуманитарной катастрофы из-за отсутствия электричества, воды, связи, критического недостатка продуктов питания, лекарств и других предметов первой необходимости.

По словам генерал-майора ВСУ Виктора Николюка, российские оккупанты только на Черниговское направление бросили около 15 батальонных тактических групп – около 15 000-20 000 военных, но украинские силы заставили их отступить.

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Наталия Медведева

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