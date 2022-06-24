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Джонсона пытались спровоцировать темой мигрантов: Украинцам нет нужды въезжать нелегально

Цей матеріал також доступний українською
24.06.2022, 02:36
Джонсона пытались спровоцировать темой мигрантов: Украинцам нет нужды въезжать нелегально - Фото
Фото: EPA

Украинским беженцам нет нужды нелегально въезжать в Великобританию - они могуть сделать это легально по двум маршрутам. Но если кто-то попробует сделать это нелегально - его депортируют. Так премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отреагировал на вопрос о нелегалах, которые попадают в Британию из Африки на лодках. Об этом пишет The Guardian.

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Британия недавно договорилась с Руандой о принудительном переселении мигрантов, нелегально пересекающих Ла-Манш на грузовиках или лодках. У украинских беженцев сейчас более простой способ попасть в Великобританию без визы – через Ирландию, которая в марте временно отменила визовый режим с Украиной и имеет открытую границу с Соединенным Королевством.

Хотя программы переселения в Руанду были разработаны для африканцев, Джонсона спросили, могут ли теоретически украинские беженцы также попасть под ее действие. Вопрос был задан на встрече глав правительств Содружества (Chogm):

"Единственная причина, по которой человека могут отправить в Руанду, — если он прибудет в Соединенное Королевство нелегально. Мы выдали 130 000 виз украинцам, и у них есть по крайней мере два очень хороших маршрута для приезда в нашу страну. Но если вы приезжаете сюда нелегально [...] боюсь, что да, теоретически это может произойти. Но думаю, что это очень маловероятно", — сказал Джонсон.

  • Соглашение с Руандой было заключено в мае, британские власти обязались заплатить Руанде за мигрантов 120 млн фунтов стерлингов. В правительстве надеются, что этот план отвратит нелегалов от попыток попасть в страну.
  • Пока что ни одного мигранта в Руанду не отправили. Первый самолет с нелегалами должен был вылететь 15 июня, но рейс отменили по требованию Европейского суда по правам человека.
  • Правозащитники и многие британские политики критикуют план по депортации беженцев в Руанду. Против выступил даже принц Чарльз, назвав его жестоким.
Андрей Водяный
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Великобритания Борис Джонсон нелегальные мигранты Руанда беженцы из Украины
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