"Нельзя утратить суверенитет". Зеленский назвал красные линии на переговорах с Россией

Суверенитет Украины является красной линией на переговорах с Россией, отказ от временно оккупированных городов означал бы его утрату. Об этом в интервью европейским общественным вещателям и Суспільному заявил президент Владимир Зеленский.

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Один из журналистов спросил, что является для Зеленского красными линиями.

"Для нас нельзя утратить суверенитет. Тысячи людей погибли. Россия сказала – где-то был сигнал: вот куда мы дошли на востоке, на юге, давайте мы здесь стоим и вот там некоторые города будут нашими территориями. Это потеря для нас. Это утраты людей. И утрата суверенитета", – ответил президент.

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Марк Сировой

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