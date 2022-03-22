UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Нельзя утратить суверенитет". Зеленский назвал красные линии на переговорах с Россией

Цей матеріал також доступний українською
22.03.2022, 00:51
Владимир Зеленский (фото - ОП)

Суверенитет Украины является красной линией на переговорах с Россией, отказ от временно оккупированных городов означал бы его утрату. Об этом в интервью европейским общественным вещателям и Суспільному заявил президент Владимир Зеленский.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Один из журналистов спросил, что является для Зеленского красными линиями.

"Для нас нельзя утратить суверенитет. Тысячи людей погибли. Россия сказала – где-то был сигнал: вот куда мы дошли на востоке, на юге, давайте мы здесь стоим и вот там некоторые города будут нашими территориями. Это потеря для нас. Это утраты людей. И утрата суверенитета", – ответил президент.

Читайте также: НАТО, территории, язык. Зеленский о компромиссах в переговорах с Россией – видео

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский красные линии переговоры война суверенитет
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 