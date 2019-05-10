Немецкие либералы разработали новый план для Донбасса

Здание Бундестага (фото - bundestag.de)

Представители либеральной Свободной демократической партии Германии (СвДП) разработали новый план, который, по их мнению, может может стать эффективным решением проблемы Донбасса, поскольку в СвДП считают, что все попытки добиться реализации минских соглашений зашли в тупик. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Немецкие либералы пришли к выводу, что проблема заключается не только в неготовности Москвы и Киева пойти навстречу друг другу, но и в структурных недостатках самих минских договоренностей. В качестве примеров этого заключения они приводят отсутствие в тексте договоренностей сроков реализации тех или иных мероприятий, а также конкретизации последствий в случае их невыполнения. Не указано также, какие из договоренностей являются приоритетными.

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Для начала фракция СвДП предлагает дополнить минский протокол сроками, определением приоритетов и последствий за бездействие. Также важным называют установление контроля ООН над российско-украинской границей, вывод из Донбасса всех гражданских и парамилитарных вооруженных групп.

В качестве следующего шага предлагается заменить на оккупированных территориях "правительства", сформированные террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР", на переходную гражданскую международную администрацию. В ее задачи входили бы подготовка и проведение свободных выборов на этих территориях.

Выполнение полицейских функций и охрану границы, по мнению немецких либералов, могла бы частично взять на себя миссия Евросоюза. На европейскую миссию представители СвДП возлагают больше надежд, чем на миротворцев ООН, поскольку в ЕС, в отличие от Совета безопасности ООН, ни у кого нет права вето.

О том, что депутаты Свободной демократической партии Германии работают над новым планом по Донбассу, стало известно в апреле.