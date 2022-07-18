Немецкий министр: Верить Путину по деблокаде портов – как верить в Санта-Клауса

Министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир заявил, что верить словам российского диктатора Владимира Путина по поводу так называемых зерновых коридоров – это сродни вере в Санта-Клауса или пасхального кролика. Об этом он сказал в понедельник, прибыв на встречу министров сельского хозяйства ЕС в Брюсселе, сообщает Politico.

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"Я не думаю, что из этого (попыток договориться о зерновых коридорах. – ред.) что-то выйдет, потому что [это] основано на слове Путина, [которое] не стоит бумаги, на которой оно написано", – сказал Оздемир.

Он добавил: "Если вы все еще верите Путину на слово, вы можете с тем же успехом верить в Санта-Клауса или в пасхального кролика. Это примерно так же серьезно и так же основано на фактах".

Немецкий министр также призвал Еврокомиссию играть более активную роль в расширении экспорта Украины автомобильным и железнодорожным транспортом через границы ЕС, несмотря на то, что есть мнение, будто наземные маршруты не могут перевозить такое же количество зерна, как судна.

"Соседние страны и отдельные государства не могут сделать это самостоятельно. Здесь необходимо лидерство Еврокомиссии", – сказал он, призвав Брюссель заняться созданием "постоянного альтернативного маршрута" для экспорта украинского зерна.

13 июля на переговорах в Стамбуле удалось предварительно договориться о разблокировании трех украинских портов для экспорта зерна. Суда, которые будут идти под погрузку, будут осматривать турецкие военные. Соглашение может быть подписано после согласования технических деталей, в частности в части разминирования.

13 июля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью El Pais заявил, что Украина и Россия находятся "в двух шагах" от соглашения о деблокаде морских портов.

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Оксана Житнюк

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