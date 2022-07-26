Комбриг 11 отдельной десантно-штурмовой бригады армии России обиделся на вышестоящего генерала за то, что тот назвал его подчиненных "трусами", и "набил ему морду". Об этом рассказывает маме десантник из бригады в телефонном разговоре, который перехватило Главное управление разведки Минобороны.

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ГУР опубликовало запись телефонного разговора оккупанта с его мамой и установило полные личные данные участников беседы.

Военнослужащего 1-й парашютно-десантной роты 2-го парашютно-десантного взвода 11 ОДШБ армии России зовут Михаил Чубуков, ему 23 года. ГУР опубликовало также его полный адрес в Пензенской области.

Чубуков рассказывает, что командир его бригады якобы "набил морду" вышестоящему генералу за то, что тот обвинил бригаду в трусости.

Из одного из перехватов ГУР следует, что некоторым россиянам при вербовке в армию "подсунули" фиктивные контракты за 2007 год.

Сергей Бережной

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