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Не оценил заслуги оккупантов: генералу РФ подчиненный "набил морду" – перехват ГУР

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26.07.2022, 19:26
Не оценил заслуги оккупантов: генералу РФ подчиненный
Перехват ГУР Минобороны

Комбриг 11 отдельной десантно-штурмовой бригады армии России обиделся на вышестоящего генерала за то, что тот назвал его подчиненных "трусами", и "набил ему морду". Об этом рассказывает маме десантник из бригады в телефонном разговоре, который перехватило Главное управление разведки Минобороны.

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ГУР опубликовало запись телефонного разговора оккупанта с его мамой и установило полные личные данные участников беседы.

Военнослужащего 1-й парашютно-десантной роты 2-го парашютно-десантного взвода 11 ОДШБ армии России зовут Михаил Чубуков, ему 23 года. ГУР опубликовало также его полный адрес в Пензенской области. 

Чубуков рассказывает, что командир его бригады якобы "набил морду" вышестоящему генералу за то, что тот обвинил бригаду в трусости.

Сергей Бережной
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