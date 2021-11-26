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"Неприемлемое" письмо Джонсона сорвало переговоры с Францией по мигрантам

Цей матеріал також доступний українською
26.11.2021, 10:49
Эмманюэль Макрон, Бриджит Макрон и Борис Джонсон на саммите G7 (Фото - EPA)
дополнено

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен отменил переговоры с министром внутренних дел Британии Прити Патель после того, как британский премьер Борис Джонсон публично предложил Франции принять обратно мигрантов, пересекших Ла-Манш. Об этом сообщает BBC.

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Противоречия между Францией и Великобританией из-за проблемы с мигрантами резко обострились после того, как 24 ноября при попытке нелегально пересечь Ла-Манш погибли 17 мужчин, семь женщин, одна из которых была беременна, и трое детей. 

В письме французскому президенту Эмманюэлю Макрону Джонсон перечислил меры, которые, по его мнению, могут предотвратить повторение таких трагедий. Речь шла о согласии Франции на реадмиссию беженцев, совместном патрулировании морских побережий Франции и Британии, воздушном мониторинге, организации системы датчиков наблюдения и усилении сотрудничества нацразведок. 

Письмо Бориса Джонсона к Эмманюэлю Макрону (скриншот из Twitter)

МИД Франции в ответ заявил, что "считает публикацию письма неприемлемой", и отозвал приглашение британского министра на переговоры.

Сергей Бережной
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британия переговоры беженцы мигранты франция Борис Джонсон эмманюэль макрон скандал кризис ла-манш
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