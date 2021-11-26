"Неприемлемое" письмо Джонсона сорвало переговоры с Францией по мигрантам

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Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен отменил переговоры с министром внутренних дел Британии Прити Патель после того, как британский премьер Борис Джонсон публично предложил Франции принять обратно мигрантов, пересекших Ла-Манш. Об этом сообщает BBC.

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Противоречия между Францией и Великобританией из-за проблемы с мигрантами резко обострились после того, как 24 ноября при попытке нелегально пересечь Ла-Манш погибли 17 мужчин, семь женщин, одна из которых была беременна, и трое детей.

В письме французскому президенту Эмманюэлю Макрону Джонсон перечислил меры, которые, по его мнению, могут предотвратить повторение таких трагедий. Речь шла о согласии Франции на реадмиссию беженцев, совместном патрулировании морских побережий Франции и Британии, воздушном мониторинге, организации системы датчиков наблюдения и усилении сотрудничества нацразведок.

МИД Франции в ответ заявил, что "считает публикацию письма неприемлемой", и отозвал приглашение британского министра на переговоры.

В сентябре 2016 года французские дальнобойщики, торговцы и фермеры блокировали тоннель под Ла-Маншем в знак протеста против нападений со стороны мигрантов, которые обустроили лагерь возле Кале.

В сентябре 2018 года французские власти не разрешили судну с ливийскими мигрантами пришвартоваться в порту Марселя.

В ноябре 2019 года заработал механизм распределения спасенных в море беженцев между странами Евросоюза.

Сергей Бережной

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