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Неприкосновенность и закон о Пласте: чем сегодня займется Рада

Неприкосновенность и закон о Пласте: чем сегодня займется Рада - Фото
Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
17.12.2019, 08:48

Депутаты планируют убрать из законодательства нормы, связанные с неприкосновенностью

Сегодня Верховная Рада рассмотрит 11 законопроектов в первом и втором чтении, а также два законопроекта, на которые ранее наложил вето президент Владимир Зеленский. Повестка дня опубликована на сайте парламента.

Во втором чтении и в целом Рада может принять законопроект №2237, который убирает из законодательства нормы, связанные с неприкосновенностью народных депутатов. Для возбуждения уголовного дела против депутата будет нужно только согласие генпрокурора, а для задержания, обыска, прослушки и других мер в отношении депутата - решение судьи и согласие генпрокурора. В то же время, вчера Центр противодействия коррупции выступил с критикой поправок, которые перед вторым чтением внес в законопроект профильный комитет.

Сегодня должен быть рассмотрен законопроект о временных следственных и специальных комиссий Рады, который ранее был принят предыдущим созывом Рады и возвращен в парламент с вето президента.

Еще один законопроект, на который наложил вето Зеленский - о господдержке скаутской организации Пласт, - также может быть рассмотрен сегодня. Из законопроекта по настоянию президента была исключена норма о том, что Пласт - единственная скаутская организация в Украине.

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