"Несмотря на неприятный привкус". США поддержали допуск спортсменов из РФ к Олимпиаде-2024

Олимпийский и Паралимпийский комитет США (USOPC) поддержал идею включить российских и белорусских спортсменов в летние Олимпийские игры 2024 года в Париже, если они не будут выступать под флагами своих стран или в их цветах. Об этом заявила председатель правления USOPC Сюзанна Лайонс, передает Wall Street Journal .

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Заявление лидера USOPC последовало за пятничным саммитом в штаб-квартире МОК в Лозанне, в котором приняли участие около 20 самых высоких олимпийских чиновников мира.

Участники саммита согласились вернуть российских и белорусских спортсменов как нейтральные – "для сохранения олимпийских идеалов".

"Несмотря на то, что это оставляет довольно неприятный привкус во рту, и похоже, что вы соскальзываете назад, это действительно важно для движения вперед, – сказала Лайонс. – Мы по-прежнему поддерживаем украинский народ и украинских спортсменов".

Отмечается, что на встрече в Лозанне присутствовали только национальные олимпийские комитеты США, Китая и России.

По словам Лайонс, санкции МОК для спортсменов из РФ и Беларуси, включая отсутствие флага, гимна, цветов или каких-либо других обозначений стран, для Парижа 2024 года будут строже, чем санкции на зимних играх 2022 года в Пекине.

"США поддерживают поиск способа для спортсменов, которые тренировались для этого всю свою жизнь, чтобы они могли вернуться и соревноваться", – сказала Лайонс.

Как отмечается, на прошлой неделе президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что хочет, чтобы спортсмены из России и Белоруссии могли участвовать в Играх в Париже, даже если российская война против Украины продолжится.

В WSJ напомнили, что в начале этого года МОК призвал спортивные федерации исключить российских и белорусских спортсменов из международных соревнований из-за вторжения России, и США поддержали этот запрет.

8 декабря министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на слова президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха и президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что "спорт не должен быть политизирован". Глава МИД заявил, что попытка использовать спорт для обеления военных преступлений вызывает отвращение.

Наталія Медведєва

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