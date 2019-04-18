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18.04.2019, 18:30

У Порошенко рассказали, что до сих пор не согласовано по дебатам

У Порошенко рассказали, что до сих пор не согласовано по дебатам - Фото
Олег Медведев (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По словам Медведева, ведущего для дебатов до сих пор не выбрали, а количество вопросов - не согласовано

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Штаб президента и кандидата на этот пост Петра Порошенко заявляет, что стороны до сих пор не согласовали, кто будет ведущим дебатов на стадионе Олимпийский, а также количество вопросов кандидатам. Об этом на брифинге сообщил спикер штаба Олег Медведев, передает корреспондент LIGA.net.

"По состоянию на сейчас фамилий ведущих я вам назвать не могу. И также еще не согласовано количество вопросов.", - сказал он.

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Медведев отметил, что регламент дебатов на Суспильном предусматривает по пять вопросов каждому кандидату. "Но команда Зеленского настаивает на очень коротких дебатах. Они хотят по 2-3 вопроса. Это будет напоминать не дебаты, а обмен репликами и кричалками", - добавил он.

По словам Медведева, по состояния на 18:00 четверга стороны еще не подписали соглашение о дебатах.

Ранее в штабе Порошенко также сообщили, что Конституционный суд может отменить люстрацию и э-декларирование.

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Теги: выборы, дебаты
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