У Порошенко рассказали, что до сих пор не согласовано по дебатам

Олег Медведев (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Штаб президента и кандидата на этот пост Петра Порошенко заявляет, что стороны до сих пор не согласовали, кто будет ведущим дебатов на стадионе Олимпийский, а также количество вопросов кандидатам. Об этом на брифинге сообщил спикер штаба Олег Медведев, передает корреспондент LIGA.net.

"По состоянию на сейчас фамилий ведущих я вам назвать не могу. И также еще не согласовано количество вопросов.", - сказал он.

Реклама

Медведев отметил, что регламент дебатов на Суспильном предусматривает по пять вопросов каждому кандидату. "Но команда Зеленского настаивает на очень коротких дебатах. Они хотят по 2-3 вопроса. Это будет напоминать не дебаты, а обмен репликами и кричалками", - добавил он.

По словам Медведева, по состояния на 18:00 четверга стороны еще не подписали соглашение о дебатах.

Ранее в штабе Порошенко также сообщили, что Конституционный суд может отменить люстрацию и э-декларирование.