КС может отменить люстрацию и э-декларирование – штаб Порошенко

Олег Медведев (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Штаб президента и кандидата на этот пост Петра Порошенко заявляет, что в ближайшее время Конституционный Суд может принять решение о признании неконституционным закона о люстрации и ограничении электронного декларирования чиновников. Об этом на брифинге сообщил спикер штаба Олег Медведев, передает корреспондент LIGA.net.

"По информации штаба Петра Порошенко ожидается, что в ближайшее время Конституционный Суд может принять несколько резонансных решений. Идется об отмене люстрации и электронного декларирования", - сказал он.

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Медведев напомнил, что э-декларирование является частью международных обязательств Украины и его отмена может грозить отменой безвизового режима с Европейским Союзом.

Ранее сегодня стало известно, что конституционный суд отложил рассмотрение закона об очищении власти - о люстрации. Представления в суд подали ВСУ и нардепы.