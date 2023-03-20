"Невозможно". Данилов категорически опроверг данные WP о якобы стотысячных потерях в ВСУ

Опубликованные изданием The Washington Post оценки потерь в рядах Сил обороны не соответствуют действительности, и Россия теряет в боевых действиях в разы больше военных, чем Украина. Об этом в интервью Интерфакс-Украина заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

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Комментируя данные о потерях в рядах украинских сил якобы 100 000 военных убитыми и ранеными, Данилов сказал: "Я вам с полной ответственностью заявляю, что у нас нет 100 000 потерь среди военных. Это невозможно. Точную цифру знают наши военные, знает президент. Во время войны это закрытая информация, но 100 000 – это совершенно не соответствует действительности".

Он отметил, что соотношение потерь с противником сейчас составляет 1 к 7, 1 к 8, в некоторых случаях – 1 к 10.

"У нас костяк армии был подготовлен после войны 2014 года, мы знали, как воевать, а в России такого не было. По многим направлениям у них были потери просто безумные", – отметил секретарь СНБО.

13 марта в WP появилась статья о "пессимизме" и ряде проблем в украинской армии. В публикации утверждается, что качество украинских войск якобы ухудшилось из-за потерь на поле боя многих самых опытных бойцов. Также в статье приводились оценки потерь украинских сил – это якобы до 120 000 солдат убитыми и ранеными, тогда как Россия потеряла якобы примерно 200 000 солдат.

Данилов обратился к украинским журналистам с призывом "не перепечатывать то, чего нет".

Оксана Житнюк

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