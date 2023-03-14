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WP пишет о "пессимизме" в ВСУ и сомнениях в наступлении. Данилов: Уже читали их год назад

Цей матеріал також доступний українською
14.03.2023, 21:13
WP пишет о
Алексей Данилов (фото: СНБО)

Изложенная в статье The Washington Post информация о якобы пессимизме среди бойцов Сил обороны и о сомнениях в будущем контрнаступлении не соответствует действительности, и украинским журналистам не стоит ее перепечатывать. Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

13 марта в The Washington Post появилась статья о "пессимизме" и ряде проблем в украинской армии. В публикации утверждается, что качество украинских войск якобы ухудшилось из-за потерь на поле боя многих наиболее опытных бойцов, и это "заставило некоторых украинских чиновников подвергнуть сомнению готовность Киева к долгожданному весеннему наступлению". Также в статье приводятся оценки неназванных американских и европейских чиновников о потерях украинских сил – это якобы до 120 000 украинских солдат убитыми и ранеными, тогда как Россия потеряла примерно 200 000 солдат. По данным Генштаба ВСУ, Россия уже потеряла более 160 000 своих военных только убитыми, без учета раненых.

"Мы очень внимательно читали эти газеты перед 24 февраля [2022 года], когда они все единогласно нам здесь рассказывали, что будет беда, что у нас не будет возможности держать [оборону]. Они нас уже заранее записывали в проигравшую страну", – напомнил Данилов.

Он заявил, что изложенные в статье тезисы "не соответствуют действительности от слова совсем".

"Да, есть сложная ситуация. Мы уже больше года ведем войну против большой страны – большой по территории, но не по уму. Понимаем, что нам будет сложно, с самого начала это понимали. Мы благодарим партнеров за поддержку, но сейчас расшатывать ситуацию на территории нашей страны за счет предоставления не соответствующей действительности информации – это не совсем приятная вещь", – сказал Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что в публикации WP использованы данные от "каких-то источников", фамилии которых не называются.

Он также предположил, что подобная информация в СМИ может появляться на фоне того, что РФ пытается навязать разделение Украины по "корейскому" сценарию мирного урегулирования, о чем он уже говорил ранее.

Данилов также обратился к украинским журналистам с призывом "не перепечатывать то, чего нет".

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Оксана Житнюк
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Алексей Резников война контрнаступление
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