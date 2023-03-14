Потери: ВСУ уничтожили 740 россиян, 10 танков, 33 единицы техники и 18 артсистем
Вооруженные Силы Украины уничтожили 740 российских оккупантов, 10 танков, 33 единицы техники и 18 артиллерийских систем за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Утром военные заявляли, что за сутки подразделения Сил обороны отбили более 100 вражеских атак на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.
Общие потери врага за время полномасштабного вторжения составили:
— личного состава — 160540 (+740),
— танков — 3484 (+10),
— боевых бронированных машин — 6789 (+15),
— артиллерийских систем — 2519 (+16),
— РСЗО — 495 (+2),
— средств ПВО — 260 (+1),
— самолетов — 304,
— вертолетов — 289,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2120 (+11),
— крылатых ракет — 907,
— кораблей/катеров — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 5367 (+13),
— специальной техники — 256 (+5).
- 10 марта представитель ВСУ заявил, что за сутки под Бахмутом РФ потеряла 510 человек. "Мы почти уничтожили Группу Вагнера", – сказал он.
- Ситуация в Бахмуте остается сложной, террористы Группы Вагнера пытаются пробиться в центр города, сообщил Сырский.
- Британская разведка считает, что террористическая организация "Группа Вагнера" будет вынуждена снизить свою активность в войне против Украины из-за утраты возможности пополнять свои ряды заключенными.
Читайте также: "На востоке очень жестко". Зеленский заявил об успешных действиях возле Бахмута
Комментарии