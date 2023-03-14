Потери: ВСУ уничтожили 740 россиян, 10 танков, 33 единицы техники и 18 артсистем

Вооруженные Силы Украины уничтожили 740 российских оккупантов, 10 танков, 33 единицы техники и 18 артиллерийских систем за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Утром военные заявляли, что за сутки подразделения Сил обороны отбили более 100 вражеских атак на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Общие потери врага за время полномасштабного вторжения составили:

— личного состава — 160540 (+740),

— танков — 3484 (+10),

— боевых бронированных машин — 6789 (+15),

— артиллерийских систем — 2519 (+16),

— РСЗО — 495 (+2),

— средств ПВО — 260 (+1),

— самолетов — 304,

— вертолетов — 289,

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2120 (+11),

— крылатых ракет — 907,

— кораблей/катеров — 18,

— автомобильной техники и автоцистерн — 5367 (+13),

— специальной техники — 256 (+5).

10 марта представитель ВСУ заявил, что за сутки под Бахмутом РФ потеряла 510 человек. "Мы почти уничтожили Группу Вагнера", – сказал он.

Ситуация в Бахмуте остается сложной, террористы Группы Вагнера пытаются пробиться в центр города, сообщил Сырский.

Британская разведка считает, что террористическая организация "Группа Вагнера" будет вынуждена снизить свою активность в войне против Украины из-за утраты возможности пополнять свои ряды заключенными.

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Дмитро Гриниченко

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