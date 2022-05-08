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Невозможно подтвердить, что с Азовстали эвакуированы все гражданские – защитники Мариуполя

Цей матеріал також доступний українською
08.05.2022, 16:37
Невозможно подтвердить, что с Азовстали эвакуированы все гражданские – защитники Мариуполя - Фото
Святослав Паломар (Фото - скриншот из видео)

Защитники Азовстали не могут подтвердить, что с территории осажденного российскими оккупантами завода действительно эвакуированы все гражданские. Об этом сказал во время онлайн-брифинга заместитель командира полка Азов Святослав Паломар ("Калина").

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Паломар сказал, что у защитников Мариуполя нет доступа ко всем бункерам на территории Азовстали, и что входы в ряд этих бункеров могут быть заблокированы из-за разрушений после обстрелов. Поэтому проверить, действительно ли удалось эвакуировать всех гражданских, как об этом сообщалось в СМИ, бойцы не могут. 

На территории Азовстали не было ни представителей международных организаций, ни представителей органов украинской власти, которые делали заявления о завершении эвакуации, сказал Паломар. Вся работа по эвакуации проводилась теми, кто находится в окружении, и проверить все места, где могли бы скрываться люди, они не могли.   

Он также напомнил, что 7 мая, во время попытки эвакуации гражданских, россияне нарушили соглашение о прекращении огня: убили троих и ранили шестерых защитников Азовстали.

Сергей Бережной
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