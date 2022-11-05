New York Times назвал пятерых потенциальных кандидатов на пост генсека НАТО
На должность генерального секретаря НАТО после Йенса Столтенберга, чьи полномочия истекают осенью 2023 года, претендуют по меньшей мере пять кандидатов, по данным New York Times.
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В Вашингтоне видят следующим генсеком НАТО Христю Фриланд, которая сейчас занимает пост заместителя премьер-министра Канады.
Кандидатура Фриланд, у которой есть украинские корни, имеет много преимуществ, пишет издание. Она владеет английским, французским, итальянским, украинским и русским языками; она руководила сложными министерствами; умеет проводить пресс-конференции и другие публичные выступления; и она станет первой женщиной и первой канадкой, руководящей НАТО.
Европейский Союз еще не определился, кого именно поддерживать на должность генсека. По данным New York Times, там рассматривают кандидатуры премьер-министра Эстонии Каи Каллас, президента Словакии Зузаны Чапутовой и бывшего президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович.
У Великобритании, вышедшей из Европейского Союза, но не из НАТО, есть собственный кандидат – министр обороны Бен Уоллес.
Издание пишет, что он продолжает оставаться в должности министра в третьем подряд кабинете министров не только ради обеспечения стабильной поддержки Украины, но и чтобы увеличить свои шансы на должность в НАТО.
Один из собеседников газеты в альянсе предположил, что не следует списывать со счетов и самого Столтенберга. По его словам, у всех кандидатов есть некоторые нюансы, поэтому не исключено, что страны-члены могут согласиться продлить срок полномочий Столтенберга еще на год.
- Столтенберг возглавляет Североатлантический альянс с 1 октября 2014 года.
- В марте 2022 года его полномочия продлили на год – до 3 сентября 2023 года – из-за начала российской агрессии против Украины.
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