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New York Times назвал пятерых потенциальных кандидатов на пост генсека НАТО

Цей матеріал також доступний українською
05.11.2022, 09:29
New York Times назвал пятерых потенциальных кандидатов на пост генсека НАТО - Фото
Фото: EPA

На должность генерального секретаря НАТО после Йенса Столтенберга, чьи полномочия истекают осенью 2023 года, претендуют по меньшей мере пять кандидатов, по данным New York Times.

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В Вашингтоне видят следующим генсеком НАТО Христю Фриланд, которая сейчас занимает пост заместителя премьер-министра Канады.

Кандидатура Фриланд, у которой есть украинские корни, имеет много преимуществ, пишет издание. Она владеет английским, французским, итальянским, украинским и русским языками; она руководила сложными министерствами; умеет проводить пресс-конференции и другие публичные выступления; и она станет первой женщиной и первой канадкой, руководящей НАТО.

Европейский Союз еще не определился, кого именно поддерживать на должность генсека. По данным New York Times, там рассматривают кандидатуры премьер-министра Эстонии Каи Каллас, президента Словакии Зузаны Чапутовой и бывшего президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович.

У Великобритании, вышедшей из Европейского Союза, но не из НАТО, есть собственный кандидат – министр обороны Бен Уоллес.

Издание пишет, что он продолжает оставаться в должности министра в третьем подряд кабинете министров не только ради обеспечения стабильной поддержки Украины, но и чтобы увеличить свои шансы на должность в НАТО.

Один из собеседников газеты в альянсе предположил, что не следует списывать со счетов и самого Столтенберга. По его словам, у всех кандидатов есть некоторые нюансы, поэтому не исключено, что страны-члены могут согласиться продлить срок полномочий Столтенберга еще на год.

  • Столтенберг возглавляет Североатлантический альянс с 1 октября 2014 года.
  • В марте 2022 года его полномочия продлили на год – до 3 сентября 2023 года – из-за начала российской агрессии против Украины.
Андрій Водяний
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