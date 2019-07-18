NewsOne отказывается получать повестки Нацсовета о проверке

Фото: NewsOne

Представители телеканала NewsOne из пула купа президента РФ Виктора Медведчука отказываются получать сообщения от Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания о проведении внеплановой проверки, которая должна состояться в течение 22-23 июля. Об этом заместитель председателя Нацсовета Ульяна Фещук сказала сегодня, 18 июля, пишет Укринформ.

"На внеочередном заседании была назначена внеплановая проверка телеканала NewsOne. И происходит то, что когда-то происходило на телеканале 112: телерадиокомпания не получает уведомление о получении проверки, письма на почте она не получает. Мы пытались курьерской доставкой вручить непосредственно телерадиокомпании сообщение о проведении проверки - также отказываются получать эти приглашения. Мы сделали публикацию на сайте. Будем стараться еще раз доставить это сообщение ", - отметила Фещук.

Ранее сообщалось, что Нацсовет обратится в суд, чтобы лишить лицензии NewsOne. Будет создана рабочая группа Нацсовета, СБУ, НАБУ и ГПУ, а также Антимонопольного комитета по ситуации с покупкой депутатом партии ОПЗЖ Тарасом Козаком трех каналов национального уровня (112, ZIK, NewsOne).