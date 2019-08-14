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Есть 25000 подписей за отмену госфинансирования партий

Есть 25000 подписей за отмену госфинансирования партий - Фото
Николай Томенко (Фото: Liga.net)
14.08.2019, 08:27

Автор петиции за отмену государственного финансирования политических партий считает, что в "воюющей, бедной, коррумпированной" стране оно недопустимо

Петиция за отмену государственного финансирования политических партий на сайте президента набрала необходимые 25000 подписей, теперь ее должен будет рассмотреть президент Владимир Зеленский.

Автор петиции, экс-нардеп Николай Томенко, считает, что деньги, которые могут быть потрачены на финансирование из госбюджета уставной деятельности партий, следует направить на решение проблем, связанных с безопасностью и обороной, а также качеством жизни.

В петиции отмечается, что "львиную долю" бюджетных средств сейчас получают партии, которые не попали в новый состав Верховной Рады: Народный фронт, РПЛ, Самопомощ, Оппоблок. С другой стороны, после прошедших выборов финансирование получат все партии, преодолевшие 2% барьер, включая Силу и честь, Оппоблок, Партию Шария, РПЛ, Свободу и Украинскую стратегию Гройсмана.

В петиции предлагается отменить, или, по крайней мере, приостановить госфинансирование партий.

  • 13 августа НАПК определилось со списком партий, которые получат госфинансирование уставной деятельности.
  • 31 июля НАПК выделило шести парламентским партиям госфинансирование за III квартал этого года.
  • 22 июля в движении ЧЕСНО оценили, сколько денег из бюджета получат партии в 2020 году.
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государственное финансирование партий петиция Николай Томенко
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