Есть 25000 подписей за отмену госфинансирования партий

Николай Томенко (Фото: Liga.net)

Петиция за отмену государственного финансирования политических партий на сайте президента набрала необходимые 25000 подписей, теперь ее должен будет рассмотреть президент Владимир Зеленский.

Автор петиции, экс-нардеп Николай Томенко, считает, что деньги, которые могут быть потрачены на финансирование из госбюджета уставной деятельности партий, следует направить на решение проблем, связанных с безопасностью и обороной, а также качеством жизни.

В петиции отмечается, что "львиную долю" бюджетных средств сейчас получают партии, которые не попали в новый состав Верховной Рады: Народный фронт, РПЛ, Самопомощ, Оппоблок. С другой стороны, после прошедших выборов финансирование получат все партии, преодолевшие 2% барьер, включая Силу и честь, Оппоблок, Партию Шария, РПЛ, Свободу и Украинскую стратегию Гройсмана.

В петиции предлагается отменить, или, по крайней мере, приостановить госфинансирование партий.