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08.07.2019, 11:36

Нидерланды начали передачу уголовного дела по MH17 из Украины

Нидерланды начали передачу уголовного дела по MH17 из Украины - Фото
На месте падения обломков лайнера рейса MH17 (фото - ЕРА)

Дело по сбитому в Донбассе Боингу начнут рассматривать в суде 9 марта 2020 года

Нидерланды начали передачу из Украины уголовного производства по делу о сбитом Боинге рейса MH17. Об этом написал замминистра юстиции Сергей Петухов в Facebook

"Два года назад министры юстиции Украины и Нидерландов подписали соглашение о сотрудничестве по расследованию сбитого Боинга МН-17. Сегодня Украина уже действует", - сообщает Петухов. 

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Самолет рейса МН17 Амстердам—Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области на подконтрольной боевикам территории. Погибли все 298 человек на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года следствие показало первые выводы: МН17 ракетой 1986 года выпуска сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск). Австралия и Нидерланды официально обвинили РФ в катастрофе, Малайзия воздержалась от обвинений.

19 июня 2019 года следственная группа назвала четверых подозреваемых: троих россиян и одного украинца. 

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Теги: MH17, Сергей Петухов
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