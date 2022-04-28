Нижняя палата Конгресса приняла законопроект о передаче Украине арестованных денег России

Нижняя палата Конгресса США проголосовала за проект закона, в соответствии с которым арестованные российские деньги можно будет передать Украине. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

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Палата представителей Конгресса США приняла законопроект HR 6930, предусматривающий конфискацию активов российских подсанкционных юридических и физических лиц.

За него проголосовало 417 конгрессменов США.

Законопроект предусматривает положения, в соответствии с которыми средства, которые были или будут конфискованы у иностранных лиц, на которых наложены американские санкции, должны направляться на восстановление Украины и предоставление гуманитарной помощи ее населению, а также других видов помощи украинскому государству и его народу, включая военную помощь.

Для вступления в силу законопроект должен быть принят Сенатом и подписан президентом США.

"Он рамочный, не устанавливает механизм, но четко закладывает политическую волю Конгресса и является первым и очень важным шагом в направлении предстоящей конфискации российских активов в пользу Украины", – написал Ермак.

27 апреля генпрокурор США Меррик Гарланд заявил, что Министерство юстиции США поддержит усилия по передаче активов, изъятых у российских олигархов, непосредственно в Украину.

Наталия Медведева

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