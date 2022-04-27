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Генпрокурор США поддержал передачу Украине части арестованных российских денег

Цей матеріал також доступний українською
27.04.2022, 01:16
Генпрокурор США поддержал передачу Украине части арестованных российских денег - Фото
Меррик Гарланд (Фото: EPA-EFE/JIM LO SCALZO)

Министерство юстиции США поддержит усилия по передаче активов, изъятых у российских олигархов, непосредственно в Украину. Об этом заявил генпрокурор США Меррик Гарланд комитету Сената по ассигнованиям, передает The Washington Times.

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"Правительство – мы бы поддержали закон, который позволил бы часть этих денег передать напрямую в Украину", – сказал Гарланд сенаторам.

Как отмечается, после вторжения российских войск Минюст США организовал специальную оперативную группу, нацеленную на активы олигархов-миллиардеров, которые поддерживают российского диктатора Владимира Путина и получают выгоду от его режима.

Подразделение, получившее название KleptoCapture Task Force, использует ресурсы из различных агентств, включая ФБР, Министерство финансов и Службу внутренних доходов. Подразделение нацелено на самолеты, яхты, недвижимость и другие активы богатых россиян.

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Наталия Медведева
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