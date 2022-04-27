Генпрокурор США поддержал передачу Украине части арестованных российских денег

Министерство юстиции США поддержит усилия по передаче активов, изъятых у российских олигархов, непосредственно в Украину. Об этом заявил генпрокурор США Меррик Гарланд комитету Сената по ассигнованиям, передает The Washington Times.

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"Правительство – мы бы поддержали закон, который позволил бы часть этих денег передать напрямую в Украину", – сказал Гарланд сенаторам.

Как отмечается, после вторжения российских войск Минюст США организовал специальную оперативную группу, нацеленную на активы олигархов-миллиардеров, которые поддерживают российского диктатора Владимира Путина и получают выгоду от его режима.

Подразделение, получившее название KleptoCapture Task Force, использует ресурсы из различных агентств, включая ФБР, Министерство финансов и Службу внутренних доходов. Подразделение нацелено на самолеты, яхты, недвижимость и другие активы богатых россиян.

2 марта президент США Джо Байден заявил, что закончилось преступное обогащение "коррумпированных лидеров и российских олигархов, которые получили миллиарды долларов за время существования этого насильственного режима".

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Наталия Медведева

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