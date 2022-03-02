В Минюсте США создана группа для расследования преступлений российских олигархов – Байден

В Министерстве юстиции США создана группа, которая будет заниматься расследованием незаконного обогащения российских олигархов – это часть санкций за войну в Украине. Об это сказал президент США Джо Байден во время обращения к Конгрессу.

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"США создали специальную группу в Министерстве юстиции, которая будет расследовать преступления олигархов, их роскошные апартаменты, их частные самолеты. Мы доберемся до вас, я предупреждаю", – сказал он.

По словам Байдена, США и партнеры применяют против России "мощные экономические санкции, используют международную финансовую систему".

Президент США пообещал "коррумпированным лидером и российским олигархам, которые получили миллиарды долларов за время существования этого насильственного режима", что их преступное обогащение завершено.

Как подчеркнул американский лидер, в планах США – обвал российского рубля. Он полагает, что это сделает "абсолютно бессмысленным военный фонд Путина, который он имеет в своем распоряжении".

Байден добавил, что России перекрывают путь к достижениям новых технологий – это очень повлияет на нее в будущем.

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Яна Катасонова

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