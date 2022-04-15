"Потратим на полезное". США не намерены возвращать олигархам РФ их арестованные активы

Соединенные Штаты не хотят возвращать российским олигархам активы, которые были арестованы в рамках санкций за полномасштабное вторжение России в Украину. Об этом заявил советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью Вашингтонскому экономическому клубу, передает Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Салливана, Вашингтон не намерен возвращать яхты и другие активы связанных с Путиным олигархов, которые были арестованы в рамках санкций против России.

"Президент активно ищет пути достижения нашей цели – не возвращать арестованные активы, – сказал Салливан. – Наша цель состоит в том, чтобы реализовать их с большей пользой".

Он добавил, что пока должен быть осторожен в высказываниях, потому что продолжается своего рода политический процесс, связанный с тем, как США в конечном итоге будут решать этот вопрос.

"Но будьте уверены, что цель состоит не в том, чтобы просто подержать их какое-то время, а потом вернуть все обратно", – сказал советник Белого дома по нацбезопасности.

13 апреля стало известно, что правительство Нидерландов заморозило российские активы в сумме от 500 до 600 млн евро.

Министерство финансов Франции представило подробный список замороженных российских активов на сумму 23,7 млрд евро ($25,6 млрд), заблокированных после полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля.

Читайте также: Австралия вводит санкции против 67 россиян – "элиты", приближенной к Путину

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.