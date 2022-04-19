"Никаких успехов враг не имел вообще". ВСУ отбили наступления в Рубежном и Попасной – ОВА

Вооруженные Силы Украины отбили наступления российских оккупантов в Рубежном и Попасной Луганской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире общенационального телемарафона.

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Глава ОВА констатировал, что обострение на фронте уже началось, и ситуация сложная, но ВСУ удерживают линию обороны.

"Поотбивали наступления в Рубежном, Попасной. Там потери – десятки погибших у врага", – сказал Гайдай.

Он также сообщил, что в этих районах ВСУ сбили вражеский беспилотник Орлан-10 и подбили тяжелую технику оккупантов.

"Держат позиции (украинские силы, – ред.), но, конечно, существенно ночью было увеличено и количество атак врага, и количество обстрелов, и авиаудары наносились. Но никаких успехов враг не имел вообще", – сказал Гайдай.

Вчера утром Гайдай сообщил, что оккупанты фактически захватили Кременную, устроив наступление в ночь на 18 апреля. Далее, по его прогнозам, россияне сосредоточатся на попытках захватить Рубежное и Попасную.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что цель России – еще до Пасхи полностью захватить Донбасс и Луганскую область и "сделать подарок своему фюреру".

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Оксана Житнюк

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