Николаев. Оккупанты ударили "Смерчем", ВСУ в ответ убили 70 российских военных – ОГА
05.03.2022, 21:00
Российские военные ударили по украинским позициям у Николаева из реактивной системы залпового огня "Смерч", защитники Украины в ответ убили 70 и ранили 300 врагов. Об этом сообщил в Telegram глава Николаевской ОГА и ОВА Виталий Ким.
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По его словам, оккупанты сделали три залпа из "Смерча", все – мимо, ранены трое украинских военных.
В ответ украинские силы сделали один залп.
"Итого у орков – 300 раненных и 70 погибших. Вот разница между качеством наших войск", – написал Ким.
- Вчера оккупантов выбили из Николаева.
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