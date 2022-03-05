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Николаев. Оккупанты ударили "Смерчем", ВСУ в ответ убили 70 российских военных – ОГА

Цей матеріал також доступний українською
05.03.2022, 21:00

Российские военные ударили по украинским позициям у Николаева из реактивной системы залпового огня "Смерч", защитники Украины в ответ убили 70 и ранили 300 врагов. Об этом сообщил в Telegram глава Николаевской ОГА и ОВА Виталий Ким.

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По его словам, оккупанты сделали три залпа из "Смерча", все – мимо, ранены трое украинских военных.

В ответ украинские силы сделали один залп.

"Итого у орков – 300 раненных и 70 погибших. Вот разница между качеством наших войск", – написал Ким.

Марк Сировой
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