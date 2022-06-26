Николаевские десантники сбили российский штурмовой вертолет Ка-52
26.06.2022, 20:20
Вертолет Ка-52 "Аллигатор" (Фото - Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin)
26 июня николаевские десантники сбили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Об этом сообщает в Facebook служба связей с общественностью 79 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ.
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Военные сообщают, что новейший российский штурмовой вертолет "приземлили" с помощью ПЗРК "Игла".
23 июня сообщалось, что такой же вертолет уничтожили львовские десантники, причем тоже "Иглой".
Боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор" считается командирской машиной. Выпускается с 2008 года, имеет на вооружении пушечную установку с лазерной системой наведения, противотанковый ракетный комплекс, авиабомбы и другое оружие. Стоимость Ка-52 – около $16 млн.
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