Николай Княжицкий остается в Раде

Николай Княжицкий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Народный депутат от фракции Народный фронт, член партии Европейская солидарность Николай Княжицкий победил на досрочных выборах в Раду в 116-м избирательном округе, обойдя свою конкурентку из партии Голос Марту Романяк на около 2500 голосов по результатам обработки 97,5% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.

Княжицкий уже объявил о победе в Facebook.

Николай Княжицкий - народный депутат VII-VIII созывов, в 2013 открывает телеканал Эспрессо TV и является его владельцем, генеральным директором и ведущим программы "Княжицкий".

Ранее стало известно, что Вячеслав Богуслаев проиграл на выборах кандидату от Слуги народа.