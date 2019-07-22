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Николай Княжицкий остается в Раде

Николай Княжицкий остается в Раде - Фото
Николай Княжицкий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
22.07.2019, 14:40

Действующий нардеп выиграл выборы в округе, обойдя кандидатку от партии Голос

Народный депутат от фракции Народный фронт, член партии Европейская солидарность Николай Княжицкий победил на досрочных выборах в Раду в 116-м избирательном округе, обойдя свою конкурентку из партии Голос Марту Романяк на около 2500 голосов по результатам обработки 97,5% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.

Княжицкий уже объявил о победе в Facebook

Николай Княжицкий - народный депутат VII-VIII созывов, в 2013 открывает телеканал Эспрессо TV и является его владельцем, генеральным директором и ведущим программы "Княжицкий". 

Ранее стало известно, что Вячеслав Богуслаев проиграл на выборах кандидату от Слуги народа. 

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выборы николай княжицкий
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